Cidades Critérios para volta às aulas em Goiás podem ser revistos Representantes da educação, da saúde pública e do Ministério Público vão reavaliar indicadores usados para definir a retomada das atividades presenciais nas escolas

Representantes da área da educação e da saúde vão se reunir na próxima terça-feira (6) para discutir uma possível revisão dos indicadores usados para decidir se as aulas presenciais na rede de ensino particular e pública podem ou não voltarem. Interrompidas desde meados de março, as atividades nas escolas seguem sem um consenso sobre como podem ser retomadas e as discussões...