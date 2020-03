O Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, na zona sul do Rio, recebeu às 20h desta quarta-feira, 18, a projeção de mapas de continentes e bandeiras dos mais de 150 países com casos confirmados de coronavírus. Durante o ato, o arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani Tempesta, e o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo, rezaram o Pai Nosso. O público não teve acesso ao monumento durante a projeção.

“Nós rezamos e pedimos que as autoridades encontrem os caminhos e todos colaborem para que o quanto antes possamos fazer a experiência de que esse tempo passou, foi vencido esse momento tão difícil, e cheguemos, com alegria, a poder nos abraçar novamente, a nos cumprimentar. Essa é justamente a nossa esperança e nossa confiança”, afirmou Dom Orani antes do evento.