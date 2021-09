Cidades Cristo ganha canção para comemorar 90 anos Música já está disponível em todas as plataformas digitais e é cantada por vários artistas

“Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara, pedra sabão, o coração o Carrara, que bate forte numa noite clara.” Estes são os primeiros versos da canção Alma Carioca, Cristo Redentor, do músico e compositor Moacyr Luz, em homenagem aos 90 anos do monumento do Cristo Redentor, que serão completados em 12 de outubro.Lançamento da União Brasileira de Compositore...