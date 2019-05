Cidades Crise da Metrobus dispara ameaça de paralisação Estatal alega crise financeira e prejuízos que já duram 5 anos e retira anuênio e parte do vale-alimentação dos funcionários, que ameaçam greve na segunda-feira

O enxugamento de custos da Metrobus, detentora da principal linha do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, o Eixo Anhanguera, chegou ao bolso dos servidores, que perderam benefícios que tinham a mais em relação a outros servidores de concessionárias privadas do sistema. Com a decisão da estatal, que fechou 2018 com prejuízo acumulado de R$...