Cidades Crise climática e desmatamento da Amazônia podem deixar 11 milhões de brasileiros sob calor intenso De acordo com pesquisa as sensações térmicas podem aproximar ou superar os 34º C -na sombra

A destruição contínua da Amazônia, aliada a crise climática global, pode deixar milhões de brasileiros vivendo sob calor intenso, com sensações térmicas que podem superar se aproximar ou superar os 34º C -na sombra. Essa situação de estresse térmico atingiria principalmente a região Norte do país e pode causar uma série de problemas de saúde para a população local,...