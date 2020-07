Cidades Criminosos enfrentam PM por duas horas em SP Estima-se que havia entre 20 e 30 integrantes no grupo. Dois policiais acabaram feridos

Em uma das mais audaciosas ações criminosas vistas em solo paulista, um grupo de bandidos armados de fuzis e metralhadoras conseguiu enfrentar por mais de duas horas as forças de segurança de São Paulo, entre elas unidades de elite da Polícia Militar, como Rota, Gate, Coe e Baeps, durante o roubo a uma agência do Banco do Brasil em Botucatu, a 238 km da capital.Prati...