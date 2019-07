Cidades Criminosos alugam guindastes para furtar caixas d'água no Rio de Janeiro; veja Um helicóptero da TV Globo flagrou o momento em que, com maçaricos, dois criminosos tentavam cortar a estrutura pela metade

Um grupo de criminosos alugou dois guindastes para tentar furtar três caixas d’água que abastecem cerca de 30 edifícios de um condomínio do Minha Casa Minha Vida em Triagem, na zona norte do Rio, na tarde desta quarta-feira, 3. Um helicóptero da TV Globo flagrou o momento em que, com maçaricos, dois criminosos tentavam cortar a estrutura pela metade...