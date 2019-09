Cidades Crimes violentos tiveram queda em 2019, diz governo de Goiás Entre janeiro e agosto deste ano, número de homicídios caiu também nas regiões de Goiânia em que a Força Nacional começou a atuar, segundo a Secretaria de Segurança Pública

O número de homicídios nas regiões Oeste e Noroeste de Goiânia, onde está sendo realizado o programa “Em Frente, Brasil”, do governo federal, caiu 80% neste ano, diz o governo do Estado. O número diz respeito à comparação entre os oito primeiros meses do ano e o mesmo período de 2018. A Força Nacional de Segurança Pública atua na localidade desde agosto. Os dados foram d...