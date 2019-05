Cidades Crianças vítimas de maus-tratos em Planaltina irão para abrigo na tarde desta quinta-feira (30) De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, uma das três crianças terá que continuar internada pois está com o braço quebrado em dois lugares

Duas das três crianças resgatadas em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, com ferimentos supostamente causados pelos tios, serão encaminhadas para um abrigo da cidade na tarde desta quinta-feira (30). De acordo com a equipe do Conselho Tutelar da cidade, a outra, uma garota, permanecerá internada por mais algum tempo, devido a duas fraturas no braço. As c...