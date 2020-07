Cidades Crianças têm atraso na fala e maior dependência dos pais durante pandemia Famílias identificam mudanças no comportamento e no desenvolvimento infantil com a restrição de convívio social

Da sacada do apartamento em que mora com os pais, Santiago tem conhecido o mundo. Com 1 ano e 4 meses, ele passou um quarto da vida completamente dentro de casa por causa da pandemia do novo coronavírus. "Depois de três meses em total isolamento, decidimos dar uma volta no quarteirão com ele e a reação foi muito impressionante. Ele ficou muito empolgado em ver um...