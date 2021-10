Cidades Crianças encontram bicicleta tomada por enxame dentro de condomínio, em Aparecida de Goiânia Bombeiros foram chamados para retirar abelhas que se alojaram no guidão

Crianças foram surpreendidas por um enxame enquanto brincavam na noite desta quinta-feira (30) em um condomínio do setor Residencial Porto Dourado, em Aparecida de Goiânia. As abelhas nômades se alojaram no guidão da bicicleta de uma delas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e, utilizando equipamento de proteção individual (EPI), os militares conseguiram realizar a capt...