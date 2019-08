Cidades Crianças abandonadas em casa por mãe receberão acompanhamento, em Águas Lindas de Goiás Vítimas, que têm entre 1 e 8 anos, estão sob os cuidados da avó materna e serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Na madrugada do último sábado (3), elas foram encontradas trancadas e sem alimento em residência insalubre

As quatro crianças que foram encontradas sozinhas em casa, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), receberão atendimento psicológico e de assistência social nos próximos dias. O caso ocorreu na madrugada do último sábado (3), quando, segundo a Polícia Civil de Goiás, a mãe, de 25 anos, as trancou na residência para ir a um bar. A situação foi denunciada ao ...