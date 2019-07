Cidades Criança volta a fugir de abrigo em Anápolis Menino de 11 anos estava no grupo de sete menores que foi encontrado sentindo frio na quinta-feira, 24, por pessoas que faziam caminhada em parque da cidade

Em três dias o abrigo Instituto Cristão Evangélico, de Anápolis, teve de registrar, pela segunda vez, junto à Polícia Civil, fuga de crianças do local. Na quarta-feira, 24, sete abrigados - cinco meninas e dois meninos - deixaram a instituição alegando sofrerem maus-tratos. Eles foram encontrados com frio na manhã da última quinta-feira (25), no Parque Ipiranga, p...