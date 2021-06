Cidades Criança sofre traumatismo craniano após cair de atração do Beto Carrero World Menino de 6 anos está internado em UTI, mas estado de saúde dele é estável

Uma criança de 6 anos teve traumatismo craniano após cair de uma das atrações do parque Beto Carrero World, em Penha (SC), no último sábado (19). O menino estava tentando tirar uma foto na estátua do gorila, um dos pontos tradicionais para fotografias de visitantes no parque, quando caiu. O parque não divulgou de qual altura foi a queda. De acordo com nota di...