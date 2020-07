Cidades Criança sobrevive a gravíssimo acidente com dois carros que matou 5 pessoas em Goiás Veículos bateram de frente na BR-020, em Flores de Goiás; um homem também foi resgatado com vida

Um grave acidente na manhã deste sábado (11) matou cinco pessoas na BR-020, em Flores de Goiás, na região nordeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos bateram violentamente de frente. Rodovia ficou interditada por cerca de sete horas. De acordo com a PRF, um homem e uma criança foram resgatados com vida e levados em estado grave ...