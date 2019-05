Cidades Criança que morreu em UPA com suspeita de abuso teria sido levada a unidade com crises de vômito A menina Anny Gabriely, de 2 anos e 9 meses, estava internada no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e os médicos relataram possíveis sinais de violência sexual

Atualizada às 14h20. O corpo da menina Anny Gabriely, de 2 anos e 9 meses, será sepultado no Cemitério Municipal de Aparecida de Goiânia nesta segunda-feira (6). A criança estava internada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Magela, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, e os médicos relataram possíveis sinais de abuso sexual. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e um laudo com a causa da morte ainda e...