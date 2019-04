Vida Urbana Criança picada por escorpião recebe alta depois de ficar 9 dias em UTI, em Goiânia Menino de 7 anos chegou ao Hospital de Doenças Tropicais com pulmões e coração comprometidos. Após período crítico, vítima de acidente doméstico teve evolução ainda inexplicada por médicos

A evolução do quadro de saúde de uma criança de 7 anos surpreendeu médicos e profissionais do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Doutor Anuar Auad (HDT), em Goiânia. Trata-se de um menino que deu entrada na unidade de saúde no último dia 10 de fevereiro após ter sido picado duas vezes por um escorpião. Após chegar em estado gravíssimo ao local, ele permaneceu na U...