Cidades Criança morre atropelada por ônibus da linha 324 ao sair de igreja, em Goiânia Vítima estava acompanhada da família e foi atingida pelo coletivo quando atravessava a rua

Uma criança morreu após ser atropelada no início da tarde deste domingo (2) por um ônibus do transporte coletivo da linha 324, no Setor Parque Eldorado Oeste, em Goiânia. Informações preliminares revelam que a vítima saia de uma igreja com a família e, ao atravessar a rua, foi atingida pelo veículo na Rua Elo-2. O Corpo de Bombeiros foi acionado pa...