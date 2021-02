Cidades Criança mantida em barril pela família no interior de SP continua internada Menino de 11 anos foi encontrado acorrentado

Um menino de 11 anos foi encontrado acorrentado, dentro de um barril de lata, no corredor do último andar da casa onde vivia com o pai, a madrasta e a meia-irmã, por volta das 16h30 deste sábado (30), em Campinas (93 km de SP). Ao ser resgatada, a criança afirmou a policiais militares que estava sem água e comida há cerca de cinco dias. A criança, que foi intern...