Cidades Criança e gestante ficam feridas após seres atropeladas em Morrinhos Vítimas estavam em uma bicicleta junto com um homem quando foram atingidas pelo veículo

Uma criança de dois anos, uma gestante de seis meses e um homem ficaram feridos após serem atropelados por um carro, na noite desta segunda-feira (4), no Centro de Morrinhos, na região Sul do Estado. As vítimas estavam em uma bicicleta quando foram atingidos pelo veículo. O cabo do Corpo de Bombeiros, Lawrence Lucas Peres, explicou que a menina foi socorrida por te...