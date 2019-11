Cidades Criança e gestante ficam feridas após serem atropeladas em Morrinhos Vítimas estavam em uma bicicleta junto com um homem quando foram atingidas pelo veículo

Atualizada às 9h51. Uma criança de dois anos, uma gestante de seis meses e um homem ficaram feridos após serem atropelados por um carro, na noite desta segunda-feira (4), no Centro de Morrinhos, na região Sul do Estado. As vítimas, todas da mesma família, estavam em uma bicicleta quando foram atingidas pelo Fiat Palio na Avenida Gumercindo Otero na rotatória com...