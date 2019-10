Um menino de um ano morreu afogado na piscina de casa, na tarde desta segunda-feira (21), no Setor Aeroviário, em Goiânia. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a criança ficou embaixo d’água por aproximadamente 20 minutos.

Ao chegar no local, oficiais da corporação tentaram fazer manobras de reanimação, mas a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima era neto do ex-delegado geral da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o delegado Álvaro Cássio dos Santos. Ainda segundo os Bombeiros, peritos criminais da Polícia Técnico-Científica estão no local para descobrir as circunstâncias do acidente. O laudo deve sair em 30 dias.

Bastante atuante nas redes sociais, Álvaro Cássio deixou o cargo de delegado geral da Polícia Civil de Goiás ainda em 2017. Em 2018, ele concorreu ao cargo de deputado estadual. Em sua página do Facebook, várias fotos e vídeos mostram a relação afetiva que o avó tinha com o neto.