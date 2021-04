Cidades Criança de um ano é encontrada perdida em trecho da BR-153, em Rialma Mãe contou que deixou a filha dormindo e sob os cuidados de uma adolescente, de 17 anos, enquanto foi para a igreja

Uma criança de um ano foi encontrada perdida, na noite da última sexta-feira (2), na BR-153, em Rialma, no Vale do São Patrício. Segundo o Conselho Tutelar do município, um casal encontrou a criança e acionou a Polícia Militar (PM). A menina já foi devolvida à mãe, que relatou que foi para igreja e deixou a filha dormindo e sob os cuidados de uma adolescente de 17 ...