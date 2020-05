Cidades Criança de três anos se afoga em córrego no Jardim Botânico, em Goiânia Depois de ser socorrido, menino foi levado para o Hugol em aeronave do Corpo de Bombeiros

Atualizada em 13/5 às 16h52 Um menino de 3 anos se afogou no córrego de uma chácara localizada na Alameda Botafogo, no Jardim Botânico, em Goiânia, no início da tarde desta terça-feira (12). A criança foi encontrada desacordada pelo pai, que conseguiu fazer o resgate, cerca de cinco minutos depois do afogamento, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bomb...