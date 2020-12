Cidades Criança de três anos com autismo terá tratamento pago pelo plano de saúde em Itapaci A cooperativa ainda terá que pagar R$ 5 mil de danos morais para a mãe da criança. Magistrado entendeu que não cabe ao plano de saúde definir qual a terapia que deve ser adotada para o tratamento

Criança de três anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista terá o tratamento com profissionais especializados custeado pela Unimed. A decisão é do juiz Marcus Vinícius Alves de Oliveira, da 2ª Vara Cível da comarca de Itapaci, que ainda determinou o pagamento de R$ 5 mil para a mãe da criança por danos morais. O magistrado entendeu que não cabe ao plano de s...