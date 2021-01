Cidades Criança de oito anos é resgatada após cair em cisterna com seis metros de profundidade, em Luziânia Caso aconteceu no início da noite desta quinta-feira (7), no Parque Alvorada I

Uma criança de oito anos caiu em uma cisterna de aproximadamente seis metros de profundidade, no início da noite desta quinta-feira (7), no Parque Alvorada I, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mãe do menino relatou que ele saiu para procurar uma pipa, e ela o encontrou momentos depois em um terreno baldio. De acordo...