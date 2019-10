Cidades Criança de cinco anos morre atropelada por caminhão em Anápolis Menina chegou a ser socorrida e levada para um hospital do município, mas morreu enquanto era transferida para Goiânia

Uma criança de cinco anos morreu atropelada, neste sábado (12), por caminhão enquanto brincava com um triciclo na rua de casa, no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, no Centro do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), Bárbara Eliza Miranda brincava com os dois irmãos de 6 e 8. O motorista do veículo identificado como Alex José de Oliveira, de 52 anos, estava e...