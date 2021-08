Cidades Criança de cinco anos morre ao ser arremessada de carro após colisão em Valparaíso de Goiás Duas pessoas foram jogadas para fora do carro. Entre as vítimas, a criança que morreu na hora. A outra passageira, de 27 anos, foi levada para o hospital na região

Uma criança de cinco anos morreu ao ser arremessada para fora de um carro durante um acidente envolvendo dois veículos na BR-040, no município de Valparaíso, cerca de 190 km de Goiânia, na noite do último sábado, 14. Outros dois passageiros também ficaram feridos. De acordo com uma equipe do Corpo de Bombeiros de Luziânia, que atendeu a ocorrência, um dos carros...