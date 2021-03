Cidades Criança de 9 anos morre em capotamento em Goianira O veículo passava por uma rua paralela à GO-070 quando a motorista não conseguiu parar em uma esquina e acabou saindo da pista

Um menino, de aproximadamente nove anos, morreu na manhã deste domingo (28), no setor Nova Goianira, em Goianira, que fica na região Metropolitana da capital, após o carro em que estava capotar. Quem dirigia o veículo era a mãe do garoto, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Outros dois irmãos dele, de sete e quatro anos, também eram transportados. De aco...