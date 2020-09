Cidades Criança de 8 anos se assusta ao perceber cobra sucuri dentro de piscina, em Rio Quente Segundo a mãe do garoto, o parque foi fechado depois que os funcionários não conseguiram retirar as cobras do local

Atualizada às 14h20 O feriado de 7 de setembro para o Heitor, de 8 anos, e a família dele não começou muito bem. Na tarde de sábado (5), ele estava nadando em uma das piscinas do Parque das Fontes, no complexo do Rio Quente Resorts, na cidade de Rio Quente, quando ele percebeu uma cobra Sucuri do seu lado. Imediatamente, ele nadou para pedir socorro. "Foi um desespero. Ele ...