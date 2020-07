Cidades Criança de 8 anos cai de aproximadamente 3 metros quando brincava de olhos vendados em Rio Verde Menina estava em casa, foi socorrida pelos bombeiros, mas teve apenas escoriações no corpo

Ao brincar de olhos vendados dentro de casa, na sexta-feira (24), uma menina de 8 anos caiu do segundo andar da residência, de uma altura de cerca de 3 metros, em Rio Verde. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminharam a garota para um hospital da cidade. De acordo com a família, a casa está em obra e a jovem subiu em uma escada que dá acesso ao cômodo do and...