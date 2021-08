Cidades Criança de 7 anos tem pé machucado em brinquedo no Parque Mutirama em Goiânia O pai do menino disse que o acidente aconteceu após um carrinho não frear e bater na traseira onde seu filho estava. A prefeitura afirmou que o acidente aconteceu por falha humana.

Lucas Lemos Araújo Ferraz, de 7 anos, ficou ferido após brinquedo chamado "Autorama" passar por cima do pé dele, no Parque Mutirama neste sábado (21). Em entrevista ao G1 Goiás, o pai do garoto, Denis Aron Ferraz, de 38 anos,disse que o acidente aconteceu após um carrinho não frear e bater na traseira onde seu filho estava. "Eu acho que o funcionário se distraiu e um c...