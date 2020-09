Cidades Criança de 7 anos deixa bilhete de desculpas após riscar carro com bicicleta Nas palavras simples, com alguns erros de português -comuns à fase de alfabetização-, o menino pediu desculpas e deixou o número de telefone do pai para contato

"Como ficar bravo com essa criança?". A pergunta lançada pelo psicólogo Marcelo Castilhos Martins, 29, rendeu engajamentos no Twitter de dar inveja a qualquer gerenciador de redes sociais. Até esta segunda-feira (21), foram mais de 9 milhões de visualizações e quase 5 milhões interações, com 350 mil curtidas e 35 mil compartilhamentos. Só abaixo da pergunta estava...