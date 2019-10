Cidades Criança de 6 anos é morta com tiro na cabeça em Aparecida em vingança por causa de R$ 50 Menino, conhecido como Vitinho, estava deitado no chão da casa quando um adolescente de 14 anos e um de 18 anos entraram na casa em que ele morava com os pais e outros três irmãos; menina de sete anos e o pai foram baleados

Um menino de 6 anos, identificado como Vitinho, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada deste sábado (12). Ele dormia no chão da casa em que morava com os pais e mais três irmãos, no Setor Pontal Sul I, em Aparecida de Goiânia, quando foi baleado. O tiroteio ocorreu devido uma briga do pai dele, identificado como Jonathan, com um adolescente de 14 anos, que prometeu v...