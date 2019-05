Cidades Criança de 4 anos provoca incêndio em casa ao brincar com isqueiro em Catalão O quarto dos pais foi consumido pelas chamas

Ao brincar com um isqueiro, uma criança de quatro anos provocou um incêndio dentro do quarto de uma casa em Catalão, na região Sul de Goiás, na manhã desta quinta-feira (9). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém se feriu. As chamas ficaram concentradas no quarto dos pais e vários móveis e roupas foram queimadas. Ainda de acordo com os...