Cidades Criança de 4 anos morre após se afogar em piscina de Caldas Novas Menino chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu

Um menino de 4 anos morreu afogado, na noite desta terça-feira (29), em Caldas Novas, na região Sul do Estado. A família da criança é de Paracatu (MG) e estava hospedada em um dos condomínios de casas do município. Segundo informações da TV Anhanguera de Itumbiara, a criança teria ido para a piscina do condomínio sem que nenhum familiar percebesse e caído em uma...