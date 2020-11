Cidades Criança de 4 anos consegue direito na justiça para não usar máscaras de proteção Pais procuraram Vara de Crimes Praticados Contra Hipervulneráveis de Goiânia depois de serem obrigados a desembarcarem de uma aeronave no aeroporto de Belo Horizonte pelo fato do menor não conseguir permanecer com acessório

A família de uma criança de 4 anos conseguiu na justiça o direito de não usar máscaras de proteção, usadas para reduzir as chances de contágio do coronavírus (Sars-CoV-2). Depois de serem obrigados a desembarcar de uma aeronave no aeroporto de Belo Horizonte porque a criança não conseguia permanecer com o acessório, os pais procuraram a Vara de Crimes Praticados Contra H...