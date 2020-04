Uma criança de três testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) em Anápolis de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da cidade nesta quarta-feira (15).

Além dela, outros três casos foram confirmados nas últimas 24 horas: dois homens, de 40 e 20 anos, e uma mulher de 35. No total, Anápolis tem 24 casos confirmados da doença, sendo que 18 estão em isolamento domiciliar com os contatos diretos, um está internado e cinco já foram curados.

Goiás

Goiás tem 304 casos confirmados do novo coronavírus. O dado foi apresentado esta tarde pelo Ministério da Saúde e mostra o acréscimo de 20 casos nesta quarta-feira (15). Até ontem, o estado mantinha 284 confirmações da infecção pelo SARS-Cov-2. A atualização estadual, com os detalhes das cidades que apresentaram aumento de casos deve ser publicada em instantes pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). No Brasil, o total de infectados já passam de 28,3 mil.