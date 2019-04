Vida Urbana Criança de 3 anos fica ferida após cair do 2º andar de um prédio em Goiânia O Corpo de Bombeiros informou que a vítima teria subido no corrimão de uma escada e caído de uma altura aproximada de quatro metros

Uma criança de 3 anos ficou ferida após cair do 2º andar de um prédio, na noite deste domingo (28), na Rua Penido Burnier, no Parque Industrial Paulista, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima teria subido no corrimão de uma escada e caído de uma altura aproximada de quatro metros. De acordo com a corporação, a menina sofreu uma fratura na perna ...