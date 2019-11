Cidades Criança de 1 ano e 10 meses morre em Goiânia por picada de escorpião Menino vivia em Panamá de Goiás, no Sul do Estado e foi levado para a capital na última quarta-feira (27). Enterro ocorreu na manhã desta quinta-feira (28), na cidade natal

Uma criança de 1 ano e 10 meses morreu após ser picada por um escorpião na perna direita. O menino morava em Panamá de Goiás, no Sul do Estado e foi atendido a princípio no hospital local. A unidade encaminhou o garoto para a cidade mais próxima, em Goiatuba, onde tomou o soro antiescorpiônico, mas precisou ser transferido para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anaur A...