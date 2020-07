Cidades Criança com síndrome de down se emociona ao abraçar pais recuperados da Covid-19 em Goiânia Não que o abraço tenha sido dado logo que se viram. Em um primeiro momento Beatriz ficou receosa do contato com os pais e recuou até ser convencida de que não estavam mais com o vírus

