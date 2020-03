Cidades Criação de grupo falso no HDT, em Goiânia, é investigada Assunto veio à tona no último dia 27 durante visita do governador Ronaldo Caiado (DEM) à unidade de saúde. Médicos devem depor sobre denúncia de irregularidade em ponto

Atualizada às 20h48 A criação de um grupo falso num aplicativo de mensagens envolvendo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego-GO), Leonardo Mariano Reis; o deputado federal Zacharias Calil (DEM); o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino Júnior e diversos médicos do Hospital de Doenças Tropicas Dr. Anuar Auad (HDT) ger...