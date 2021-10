Câmara de Goiânia aprova criação de 253 cargos comissionados

A Câmara de Goiânia aprovou ontem a criação de 253 novos cargos comissionados, com impacto financeiro de R$ 974.124,24 por mês. A alteração na estrutura de servidores da Casa foi possível por meio de emenda incluída ao projeto de resolução que trata originalmente sobre a verba de R$ 78 mil para despesa com funcionários dos gabinetes dos vereadores.

O texto foi aprovado sem discussão e recebeu votos contrários de Gabriela Rodart (DC) e Lucas Kitão (PSL). A votação não estava prevista oficialmente na pauta da sessão de ontem, mas o projeto foi incluído na lista com permissão do plenário.

Goiás é 2º estado com mais órfãos da Covid-19 no Brasil

Pelo menos 809 crianças com até 6 anos de idade perderam o pai ou a mãe em Goiás, em decorrência da Covid-19, de março de 2020 a agosto de 2021. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Goiás é o segundo estado com mais crianças nessa situação, atrás de São Paulo (veja quadro). No Brasil, são mais de 12,2 mil órfãos por conta da doença.

O conselheiro tutelar da Região Noroeste de Goiânia, Júnior Borges, conta que o número de atendimento de crianças com esse perfil cresceu muito. “Nós fazemos a ponte entre o Poder Judiciário e essas crianças. A prioridade é que elas sempre sejam encaminhadas para parentes. Entretanto, muitas não têm família e vão para abrigos”, diz.

Chuva afeta obra do BRT em Goiânia

A volta do período chuvoso já traz sinais de impactos para as obras do BRT Norte-Sul, em Goiânia. Menos de uma semana após o adiamento da entrega de um dos trechos, os trabalhos ficaram completamente parados em locais importantes da cidade diante da chuva que caiu na capital durante toda esta terça-feira (19).

No anel interno da Praça Cívica, o canteiro de obras ficou alagado, sem a presença de máquinas e trabalhadores. O cenário deserto tomado por lama chamou a atenção de quem vive ou trabalha na região.