Cidades Cresce recuperação de vítimas da Covid-19 em hospitais do País 60% das pessoas hospitalizadas na semana do dia 13 de junho tiveram alta

Mais alta nos primeiros dias da pandemia, a taxa de sobrevivência de pacientes internados com Covid-19 voltou a crescer no Brasil. Levantamento feito pela reportagem com base em dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde mostra que 60% das pessoas hospitalizadas na semana do dia 13 de junho tiveram alta. Em maio, mês mais crítico, esse índic...