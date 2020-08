Cidades Cresce procura nas unidades de saúde de Goiás para tratar sequelas da Covid-19 Demanda por tratamento de sequelas deixadas pelo vírus chega nos sistemas de saúde privado e público. Elas vão além do pulmão e podem incluir outros órgãos, como o coração

Não ter mais o vírus no corpo não é garantia do fim de problemas de saúde. Mesmo após a cura com o exame negativado, pacientes que tiveram o coronavírus (Sars-CoV-2) podem apresentar a persistência dos sintomas, sequelas por conta de lesões no pulmão e outros órgãos, além dos efeitos colaterais de internações prolongadas, nos casos mais graves. A procura destes paciente...