Cidades Cresce o número de denúncias de vazamento de imagens íntimas Caso Neymar reacende debate sobre divulgação de foto íntima sem consentimento, que ganhou lei em 2018

O vazamento de fotos íntimas de Najila Trindade Mendes de Souza, de 26 anos, em que o jogador Neymar é investigado, colocou em discussão o crime de exposição sexual pela internet. Dados da Organização Não Governamental (ONG) Safernet revelam o aumento de denúncias do mesmo tipo, principalmente no ano passado. Casos como esse são denunciados na Delegacia da Mulher de Go...