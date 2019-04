Vida Urbana Cresce número de escolas em greve em Goiás Sindicato afirma que cerca de 400 unidades de ensino estão paralisadas. Professores reclamam de salários e auxílio-alimentação

Desde que foi aprovada em assembleia realizada pelos professores, na última segunda-feira, a paralisação na rede pública estadual de ensino do Estado ganhou corpo e já afeta cerca de 400 unidades escolares em greve, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), o que equivale a aproximadamente 40% dos colégios estaduais. A Secretaria de...