Cidades Cremego interdita ginecologista suspeito de violência sexual em Anápolis Médico está temporariamente proibido de exercer a medicina no País

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) interditou o médico ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos. Ele recebeu a notificação no início da noite desta quarta-feira (6), em Anápolis. O profissional foi preso no dia 29 de setembro durante a Operação Sex Fraud. Na última segunda-feira (4), a Justiça revogou a pris...