Cremego divulga novas orientações para atendimento médico durante a pandemia em Goiás

O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) divulgou, nesta quarta-feira (8), uma nova orientação sobre atendimentos durante a pandemia do novo coronavírus no Estado. Entre as recomendações está a de que o acompanhamento de doentes crônicos, tratamentos continuados, revisões pós-operatórias e pré-natal são essenciais e devem ser mantidos. Já os procedimentos e...