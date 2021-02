Cidades Cratera se abre durante a chuva em rua do setor Parque das Flores, em Goiânia Quase toda a via foi tomada pelo enorme buraco que se formou no local

Uma cratera se formou na Rua FL 20, do setor Parque das Flores, na região Norte de Goiânia, durante a forte chuva que caiu na cidade na manhã deste sábado (6). A Defesa Civil enviou uma equipe para o local. Apesar do transtorno, informações preliminares dão conta que não houve feridos e que veículos não transitavam pelo local no momento da formação do grande buraco...